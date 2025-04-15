Рязанцев приглашают на обсуждения концепции благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина Роща»

Рязанцев приглашают принять участие в общественном обсуждении концепции благоустройства территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщает администрация Рязани.

Благотворительный фонд Колесникова осуществляет пожертвование в размере 1 млрд. рублей на развитие парка.

Проектным бюро «М4» уже выполнен комплекс инженерно-геодезических изысканий и разработана архитектурно-планировочная концепция благоустройства парка «Рюмина роща».

«Приглашаем всех неравнодушных к участию в проектном семинаре, на котором жителям города Рязань будет представлена архитектурно-планировочная концепция благоустройства парка «Рюмина роща» при участии Администрации города Рязани, Правительства Рязанской области, Фонда Колесникова и проектного бюро М4», — пишут в посте. Реклама

Встреча состоится: 17 апреля 2025 года в 18:00. Место проведения: Центральная библиотека имени С. А. Есенина (Первомайский проспект, д. 74, корпус 1). Также будет организована онлайн-трансляция.

Количество мест в зале Центральной библиотеки ограничено. Поэтому для очного участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке.

Ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на всех платформах Администрации города (официальный сайт, Вконтакте, Телеграм).