Рязанцев приглашают на обсуждения концепции благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина Роща»

Рязанцев приглашают принять участие в общественном обсуждении концепции благоустройства территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщает администрация Рязани.
Благотворительный фонд Колесникова осуществляет пожертвование в размере 1 млрд. рублей на развитие парка.
Проектным бюро «М4» уже выполнен комплекс инженерно-геодезических изысканий и разработана архитектурно-планировочная концепция благоустройства парка «Рюмина роща».
Встреча состоится: 17 апреля 2025 года в 18:00. Место проведения: Центральная библиотека имени С. А. Есенина (Первомайский проспект, д. 74, корпус 1). Также будет организована онлайн-трансляция.
Количество мест в зале Центральной библиотеки ограничено. Поэтому для очного участия в мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке.
Ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на всех платформах Администрации города (официальный сайт, Вконтакте, Телеграм).