Рязанцев приглашают на общегородской субботник

7 октября с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани состоится первый субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству. Как сообщает пресс-служба администрация города, участие в нём примут работники муниципальных предприятий, сотрудники мэрии, неравнодушные граждане.

Уборку организуют на нескольких участках:

зелёная зона на ул. Советской Армии от ул. Новоселов до ул. Зубковой (сбор за ООТ «ул. Новоселов» направление из центра);

участок зеленой зоны ул. Татарская – от ул.1-я Железнодорожная до ул. Пушкина (1-й Осенний переулок в районе строительства ЖК «Манхэттен»);

участок зелёной зоны ул. Татарская – от ул. Пушкина до ул. Гагарина (сбор у д.27 по ул. Пушкина);

лесопосадка напротив парка Советско-Польского братства по оружию (сбор за остановкой общественного транспорта);

территория Торгового городка (сбор у входа в Торговый городок);

посёлок Мирный районе 6-й проезд Добролюбова, ул. Дорожная от детской площадки до выезда на М-5;

Соколовский сквер – перекресток ул. Добролюбова — ул. Чехова.

Там планируют убрать мусор, ветки и сухую листву.

К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах дислокаций сотрудниками Дирекции благоустройства города.