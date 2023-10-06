Рязанцев приглашают на общегородской субботник

7 октября с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани состоится первый субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству. Как сообщает пресс-служба администрация города, участие в нём примут работники муниципальных предприятий, сотрудники мэрии, неравнодушные граждане.
Уборку организуют на нескольких участках:
- зелёная зона на ул. Советской Армии от ул. Новоселов до ул. Зубковой (сбор за ООТ «ул. Новоселов» направление из центра);
- участок зеленой зоны ул. Татарская – от ул.1-я Железнодорожная до ул. Пушкина (1-й Осенний переулок в районе строительства ЖК «Манхэттен»);
- участок зелёной зоны ул. Татарская – от ул. Пушкина до ул. Гагарина (сбор у д.27 по ул. Пушкина);
- лесопосадка напротив парка Советско-Польского братства по оружию (сбор за остановкой общественного транспорта);
- территория Торгового городка (сбор у входа в Торговый городок);
- посёлок Мирный районе 6-й проезд Добролюбова, ул. Дорожная от детской площадки до выезда на М-5;
- Соколовский сквер – перекресток ул. Добролюбова — ул. Чехова.
Там планируют убрать мусор, ветки и сухую листву.
К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах дислокаций сотрудниками Дирекции благоустройства города.