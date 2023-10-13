Пятница, 13 октября, 2023
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Рязанцев приглашают на общегородской субботник

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Изображение от frimufilms на Freepik

Рязанцы могут принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 14 октября с 9:00 до 11:00 во всех районах города. 

Мэрия организуют уборку Читающего сквера на улице Сельских Строителей (сбор за ООТ «Недостоево»), улицы 3-й Борковской карьер (сбор за «Лентой»), зеленой зоны на улице Полетаева (сбор за памятником Ф. Полетаеву»), сквера Жириновского (сбор у «Дикси»), улицы Костычева (сбор у дома №19), Соколовского сквера (сбор в сквере на перекрестке улиц Добролюбова и Чехова), зеленой зоны на улице Качевская (сбор у дома №34) и Шереметьевского проезда (сбор между домами №9 и №12).

К субботникам могут присоединиться все желающие. С собой нужно взять только перчатки, пишет мэрия.

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