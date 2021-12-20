Рязанцев приглашают на мюзикл-сказку «Как вернуть сюрприз Снегурочки»

Рязанский МКЦ приглашает жителей и гостей города на мюзикл-сказку детского музыкального театра «Созвездие добра» «Как вернуть сюрприз Снегурочки».

Это добрая новогодняя история о приключениях сказочного героя Ивана, который пытается вернуть волшебный чемоданчик Снегурочки, попавший в руки Бабе-Яге, Кикиморе и Коту. На своем пути герой встретит новых друзей, которые помогут вернуть детям праздничное настроение.

Показы мюзикла состоятся в 11.00 и 16.00 со 2 по 6 января.

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Билеты в кассах МКЦ и на Кассы.ру. Получить интересующую вас информацию можно по телефону: 76-35-03.

Возрастное ограничение 0+.