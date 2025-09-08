Понедельник, 8 сентября, 2025
22.5 C
Рязань
Общество

Рязанцев приглашают на мастер-класс по съемке таинства крещения

Анастасия Мериакри
Изображение от fxquadro на Freepik

Рязанцев приглашают на мастер-класс по съемке таинства крещения, который пройдет в храме иконы Божией Матери «Всецарица». Об этом сообщает рязанская епархия.

На мастер-классе вы узнаете, как проходит Таинство Крещения и что важно знать, чтобы не мешать его совершению, как фотографу не упустить самые существенные и яркие моменты. Также участникам расскажут, что можно делать в храме, а что категорически запрещено.

Мастер-класс проведут руководитель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, священник Павел Коньков, и фотограф Олеся Батурина, которая уже несколько лет специализируется на съемке Таинств Крещения и Венчания.

Приглашаются все желающие фотографы, учащиеся фотошкол и те, кто в будущем планирует проводить съемки в храме. Мастер-класс состоится 14 сентября в 15.00 в храме в честь иконы «Всецарица» города Рязани (ул. Семашко, д. 3, строение 2).

Возрастное ограничение 12+. Мероприятие бесплатное. Для участия необходима предварительная запись. Записаться можно через личные сообщения сообщества храма или написав Олесе Батуриной ВКонтакте. 

