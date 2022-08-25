Рязанцев приглашают на IV лекторий и фестиваль урбанистики «Школа»

27 и 28 августа в Рязани состоится в четвертый раз пройдет лекторий и фестиваль урбанистики «Школа». Проект, появившийся в рамках Международного Форума древних городов, объединил неравнодушных рязанцев и авторитетных урбанистов со всей России. В этом году площадка «Школы» разместится на территории индустриального памятника архитектуры начала XX века — на первой городской электростанции / хлебозаводе №1 (Соборная пл., 18).

Цели и задачи проекта — привлечь внимание к позабытым городским объектам, найти новые смыслы для некогда важных локаций, вернуть актуальность историческому архитектурному прошлому, вписав его в ритм современной жизни. В этом году центральным событием «Школы» станет воркшоп по ревитализации пространства электростанции. Зарегистрироваться на него и сделать личный вклад в интеграцию комплекса в социокультурную среду города можно по ссылке: https://shkola.space/onlajn-registraciya/registraciya-na-vorkshop.html

Образовательная программа включает успешный опыт работы активистов с историческими индустриальными комплексами и лекции ведущих экспертов в области урбанистики из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Тулы, Саратова, Ульяновска, Пущино и Рязани, экскурсии по территории Хлебозавода, общественное обсуждение развития набережной, а также дискуссию о роли дизайн-кода в туристической привлекательности городов. В числе примеров успешного опыта ревалоризации промышленных объектов авторы проекта «Сысертский завод-музей» (г. Сысерть, Свердловская обл.) расскажут об особенностях организации культурно-выставочного пространства в комплексе чугунолитейного железоделательного завода XIX века.

В рамках дневной культурной программы запланированы исторические прогулки, видеобудка «Голос города», посадка «общественного сада», «Каллиграфические посиделки на Хлебозаводе», телесные практики, мастер-классы по коллажной технике, приготовлению хлебного аромата для дома, работа крафт-маркета, кофе и хлеб.

Гости вечерней программы: инди-группа «Сироткин» (28.08, 19:00), молодежный театр «Предел», г. Скопин (27.08, 18:30), фестиваль доброго короткометражного кино «Лампа» (27.08, 20:30), DJ Mafone (28.08, 20:00). Все мероприятия «Школы» бесплатные, 16+. В программе возможны изменения.

Сайт проекта: https://shkola.space/

Соцсети проекта: https://vk.com/shkola.space, https://t.me/shkola_space