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Воскресенье, 30 апреля, 2023

Рязанцев приглашают на городские площадки в День весны и труда

Image by bedneyimages on Freepik
Image by bedneyimages on Freepik

Городские площадки Рязани подготовили концертные программы ко Дню весны и труда 1 мая.

Провести время с семьёй и друзьями можно будет в ЦПКиО, Лесопарке и во дворце культуры «Приокский», – сообщает мэрия города.

В Зелёном театре в ЦПКиО в 16 часов запланировано открытие паркового сезона. В программе — концерт, интерактивные площадки, мастер-кассы и кино под открытым небом.

В Лесопарке в 16 часов для семейной аудитории откроется весенняя выставка «Магия театра», а также пройдёт мастер-класс по изготовлению ветряной мельницы в творческой мастерской парка.

Дворец культуры «Приокский» представит праздничную программу «В каждой песне весна» в 16 часов.

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