Рязанцев приглашают на финал сезона КВН

Сегодня, 8 ноября, в Международный день КВН, Официальная Рязанская лига МС КВН приглашает рязанцев на финал сезона.
Игра Финала и Кубок по КВН состоятся среди лучших рязанских команд. Мероприятие состоится 17 ноября в 18:00 в Рязанском Дворце Молодёжи.
Получить бесплатные пригласительные можно на портале Кассы.ру. Их немного, поэтому советует поторопиться!
Студенты смогут получить билеты в своих вузах и ссузах.
А в группе 7info во «ВКонтакте» совсем скоро стартует розыгрыш пяти пар пригласительных! Следите за новостям и до встречи на завершающей Игре сезона!
Возрастное ограничение 6+