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Рязанцев приглашают на финал сезона КВН

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Кристина Аманн

Сегодня, 8 ноября, в Международный день КВН, Официальная Рязанская лига МС КВН приглашает рязанцев на финал сезона.

Игра Финала и Кубок по КВН состоятся среди лучших рязанских команд. Мероприятие состоится 17 ноября в 18:00 в Рязанском Дворце Молодёжи.

Получить бесплатные пригласительные можно на портале Кассы.ру. Их немного, поэтому советует поторопиться!

Студенты смогут получить билеты в своих вузах и ссузах.

А в группе 7info во «ВКонтакте» совсем скоро стартует розыгрыш пяти пар пригласительных! Следите за новостям и до встречи на завершающей Игре сезона!

Возрастное ограничение 6+

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