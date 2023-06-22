Рязанцев приглашают на фестиваль «В движении» в ЦПКиО

24 июня в Центральном парке культуры и отдыха Рязани пройдёт фестиваль «В движении». Движение Первых приглашает в ЦПКиО рязанцев разных возрастов.

Программу мероприятий публикует группа Подслушано Рязань ВКонтакте.

В 8:30 и 11:00 рязанские семьи приглашаются на Семейный завтрак. На свежем воздухе обсудят возможности для развития детей во многих сферах. На мероприятия нужно зарегистрироваться.

Бесплатные онлайн-консультации вместе с Движением проведёт психотерапевт Артём Крупнов. Регистрация по ссылке.

С 16 часов будут организованы мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, в том числе на воде. Зарегистрироваться можно здесь.

Кроме того, Движение вместе с Рельеф-Центром проведёт для юных художников мастер-класс по рисованию гуашью.

Возрастное ограничение 0+