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Рязанцев приглашают на фестиваль уличного кино

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Фестиваль уличного кино вновь посетит Рязань. Гостей ждет крупнейший в мире зрительский просмотр короткометражного кино, 1000 площадок, полмиллиона зрителей и голосование за понравившийся фильм фонариками.
  
В Зелёном театре ЦПКиО состоится показ 4 программ:
 
3 (четверг) августа — программа «Лучшее прошлых лет — 1» (12+)
4 (пятница) августа — внеконкурсная программа (16+)
5 (суббота) августа — основная конкурсная программа (16+)
6 (воскресенье) августа — программа «Лучшее прошлых лет — 2» (16+)

Все показы, кроме 5 августа, начинаются в 20:00. Вход свободный.
 
5 августа станет основным днем фестиваля — для гостей приготовлена расширенная программа. В 18:00 на площади Зелёного театра начнёт работать настоящая выездная киностудия. Гости фестиваля смогут стать участниками популярных фильмов: оператор предложит всем желающим выбрать фильм, попозировать на фоне «хромакея» (оборудование с зелёным фоном для комбинированных съёмок) и получить бесплатный ролик с выбранным фильмом с участием зрителя внутри кадра фильма.
 
А на сцене Зелёного театра в 19:00 начнётся 1,5-часовая развлекательная программа: будет проведён киноквиз для зрителей и розыгрыш 10 подарков.
 
В 20:30 в Зелёном театре начнётся конкурсный показ Фестиваля уличного кино, по завершении которого в 22:30 все зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм светом фонариков от телефонов.

Возрастное ограничение 16+.

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