Рязанцев приглашают на фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино вновь посетит Рязань. Гостей ждет крупнейший в мире зрительский просмотр короткометражного кино, 1000 площадок, полмиллиона зрителей и голосование за понравившийся фильм фонариками.
В Зелёном театре ЦПКиО состоится показ 4 программ:
3 (четверг) августа — программа «Лучшее прошлых лет — 1» (12+)
4 (пятница) августа — внеконкурсная программа (16+)
5 (суббота) августа — основная конкурсная программа (16+)
6 (воскресенье) августа — программа «Лучшее прошлых лет — 2» (16+)
Все показы, кроме , начинаются . Вход свободный.
станет основным днем фестиваля — для гостей приготовлена расширенная программа. на площади Зелёного театра начнёт работать настоящая выездная киностудия. Гости фестиваля смогут стать участниками популярных фильмов: оператор предложит всем желающим выбрать фильм, попозировать на фоне «хромакея» (оборудование с зелёным фоном для комбинированных съёмок) и получить бесплатный ролик с выбранным фильмом с участием зрителя внутри кадра фильма.
А на сцене Зелёного театра начнётся 1,5-часовая развлекательная программа: будет проведён киноквиз для зрителей и розыгрыш 10 подарков.
в Зелёном театре начнётся конкурсный показ Фестиваля уличного кино, по завершении которого все зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм светом фонариков от телефонов.
Возрастное ограничение 16+.