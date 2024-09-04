Рязанцев приглашают на фестиваль «Спожинки»



14 сентября В Рязани состоится традиционная выставка достижений аграриев — фестиваль «Спожинки». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Фестиваль проходит в Рязанской области в восьмой раз. Он посвящён окончанию уборки зерновых культур и успехам в сельском хозяйстве и пищевой отрасли Рязанской области. Его цель – продемонстрировать горожанам современный уровень развития агропромышленного комплекса, воздать дань уважения труду земледельцев и рассказать школьникам об аграрных профессиях.

В этом году в фестиваля будут участвовать более 150 сельхозпредприятий, фермеров, хлебопекарных предприятий. В числе площадок фестиваля: выставка сельхозтехники и агродронов, выставка животных, экспозиции районов и округов Рязанской области, выставка-конкурс «Каравай 2024», фотозоны в агарной стилистике, презентация достижений молодых учёных и многое другое.

Фестиваль пройдет с 9:00 до 15:00 на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. Главный вход на стадион – с улицы Крупской.

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