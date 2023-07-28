Рязанцев приглашают на фестиваль ландшафтного дизайна и флористики

28 и 29 июля в Торговом городке состоится фестиваль ландшафтного дизайна и флористики, сообщает правительство Рязанской области.

Для посетителей фестиваля пройдут акция по обмену книгами и домашними растениями, мастер-класс по изготовлению декоративных изделий, лекции о развитии территории усадьбы фон Дервиза в поселке Старожилово и о ботанических экскурсиях по Рязани.

Также для гостей фестиваля будут проходить спортивные мастер-классы и продажа товаров локальных брендов, а детей будут развлекать аниматоры.

Традиционным завершением вечера станет концерт.

Кроме этого, в субботу, 29 июля в 12:00 организаторы проведут утреннюю зарядку.