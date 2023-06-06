Рязанцев приглашают на благотворительный кинопоказ в поддержку детей в детских домах

Есть дети, у которых нет родных и близких, и они особенно нуждаются в поддержке и внимании. Подростку из детского дома сложно найти семью, но он может найти друга.

Некоммерческая организация ПроДетство приглашает на благотворительный кинопоказ в поддержку детей, которые воспитываются в детских домах.

Мероприятие состоится 8 июня (четверг) в 18:30 в кинотеатре «Киномакс».

В программе просмотр документального фильма «Искра», рассказывающий о судьбах 4 выпускников детских домов. О том, как может сложиться жизнь таких ребят, когда рядом оказывается человек, которому не все равно, который рядом, который дает главное — поддержку.

Также в этот вечер состоится премьера короткометражного фильма-ролика «Я — Наставник!» о Лизе и её наставнице Насте (режиссер Никита Колесов).

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Вход свободный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено!

Возрастное ограничение 16+