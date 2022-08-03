Рязанцев предупреждают о фейковых сообщениях о «школьных» выплатах.

В интернете в преддверии 1 сентября появляются предложения перейти якобы на сайт Госуслуг для подачи заявления на выплату к школе в 10 тысяч рублей. В группе «Объясняем. Рязанская область» ВКонтакте граждан предостерегают от передачи своих реквизитов и персональных данных мошенникам.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей назначалась в 2021 году на детей от 6 до 18 лет и была установлена на определённый период времени. На текущий год дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне не предусмотрено.

Семьям в трудной финансовой ситуации предлагают заключить соцконтракт и потратить его на покупку школьных принадлежностей.

Также малообеспеченные семьи могут подать заявление для получения выплаты на детей от 8 до 17 лет на Госуслугах, в МФЦ или в ПФР.