Четверг, 23 марта, 2023
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Рязанцев предупредили об усилении ветра 23 марта

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По данным синоптиков, до конца дня 23 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Такая погода сохранится ночью и днем 24 марта. В этот день будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2… +7°С, днем +7…+12°С.

В связи с этим метеорологи рекомендуют пешеходам избегать прохода мимо шатких строений и рекламных конструкций, а также не стоять под деревьями. Автомобилистам следует быть особенно осторожными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения.

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