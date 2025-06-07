Рязанцев предупредили об изменении погоды в воскресенье: чего ждать

В воскресенье, 8 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Вечером и ночью местами — грозы. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, опубликованном на сайте регионального ГУ МЧС России.
В отдельных районах региона ожидаются ночные и утренние туманы.
Ветер южной четверти, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Ночью в Рязани и области ожидается +12…+17°С, днём +27…+32°С. Местами синоптики обещают жару.
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