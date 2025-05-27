Рязанцев предупредили о жаре до 32°С

МЧС предупредило рязанцев о неблагоприятных метеорологических явлениях. Ожидается жара до 32°С.

Днём с 27 по 31 мая 2025 года в Рязанской области температура воздуха может достигнуть 32°С.

Рязанцам рекомендуют избегать влияния повышенной температуры, чтобы не получить солнечный удар. Носите светлую воздухонепроницаемую одежду и головной убор. По возможности больше времени проводите в тени.