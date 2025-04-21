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Общество

Рязанцев предупредили о заболевании, которое передается через рыбу

Анастасия Мериакри

В Рязанской области ежегодно регистрируют от 2 до 6 случаев описторхоза. Об этом сообщает Роспотребнадзор по области.

Описторхоз — одно из самых распространённых и опасных гельминтных заболеваний, которое передаётся через рыбу. Возбудитель — гельминт кошачья двуустка.

Заражение человека происходит при употреблении сырой, недостаточно термически обработанной или плохо просоленной и непровяленной рыбы семейства карповых. Симптомы появляются через 2–3 недели: тяжесть, снижение аппетита, тошнота, вздутие живота.

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Основные меры профилактики описторхоза:

  • Не покупать рыбу в местах несанкционированной торговли.
  • Тщательно готовить рыбу: варить минимум 20 минут после закипания, жарить и коптить по правилам.
  • Для вяления и копчения выдерживать рыбу в 20% растворе соли не менее 14 дней.
  • Обрабатывать кухонный инвентарь после разделки рыбы.
  • Тщательно мыть руки.
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