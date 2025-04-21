Рязанцев предупредили о заболевании, которое передается через рыбу

В Рязанской области ежегодно регистрируют от 2 до 6 случаев описторхоза. Об этом сообщает Роспотребнадзор по области.
Описторхоз — одно из самых распространённых и опасных гельминтных заболеваний, которое передаётся через рыбу. Возбудитель — гельминт кошачья двуустка.
Заражение человека происходит при употреблении сырой, недостаточно термически обработанной или плохо просоленной и непровяленной рыбы семейства карповых. Симптомы появляются через 2–3 недели: тяжесть, снижение аппетита, тошнота, вздутие живота.
Основные меры профилактики описторхоза:
- Не покупать рыбу в местах несанкционированной торговли.
- Тщательно готовить рыбу: варить минимум 20 минут после закипания, жарить и коптить по правилам.
- Для вяления и копчения выдерживать рыбу в 20% растворе соли не менее 14 дней.
- Обрабатывать кухонный инвентарь после разделки рыбы.
- Тщательно мыть руки.