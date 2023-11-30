Рязанцев предупредили о священнике-раскольнике

Рязанская епархия предупредила о действиях священника-раскольника.

Лишенный сана в 2023 году бывший клирик Скопинской епархии Леонид Романович Лошицкий принят в общение раскольнической организацией РПЦЗ «митрополита» Агафангела Пашковского, сообщает сайт епархии.

По информации РПЦ, Лощицкий приехал в деревню Новые Воды Кораблинского района для осуществления раскольнической деятельности. Он служит и совершает требы в домах верующих, пытается попасть в дома престарелых и интернаты в Рязани и области.

Резиденция «митрополита» Пашковского находится в Украине, организация не признана ни одной Поместной Православной Церковью. Некоторые материалы РПЦЗ признаны в России экстремистскими.

Представители Рязанской епархии просят прихожан быть бдительными, деятельность Лощицкого называют антиканонической и противозаконной.