Рязанцев предупредили о резком похолодании и сильном ветре

По данным синоптиков, утром 28 ноября на территории Рязанской области местами ожидаются порывы ветра 12-17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, рязанцев предупредили о резком похолодании. По прогнозам метеорологов, 28 ноября на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов, по сравнению с предыдущими сутками.

МЧС призывает жителей Рязани соблюдать осторожность при использовании электроприборов, печей и каминов.