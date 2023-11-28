Вторник, 28 ноября, 2023
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Рязанцев предупредили о резком похолодании и сильном ветре

7info
Изображение от Freepik
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По данным синоптиков, утром 28 ноября на территории Рязанской области местами ожидаются порывы ветра 12-17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, рязанцев предупредили о резком похолодании. По прогнозам метеорологов, 28 ноября на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов, по сравнению с предыдущими сутками.

МЧС призывает жителей Рязани соблюдать осторожность при использовании электроприборов, печей и каминов.

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