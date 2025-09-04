Четверг, 4 сентября, 2025
Общество

Рязанцев предупредили о проверках счётчиков горячей воды

Алексей Самохин
Image by wirestock on Freepik

МУП «РМПТС» предупредил жителей Рязани о проведении контрольной проверки счётчиков горячего водоснабжения. В сентябре 2025 года специалисты будут работать на улице Крупской. Ниже — полный список адресов и дат.

График проверок счётчиков ГВС на сентябрь 2025 года

  • 4 сентября: ул. Крупской, д. 5к.1, 5к.2
  • 8 сентября: ул. Крупской, д. 9, 11, 13, 15/18
  • 9 сентября: ул. Крупской, д. 2/14
  • 10 сентября: ул. Крупской, д. 4
  • 11 сентября: ул. Крупской, д. 8
  • 15 сентября: ул. Крупской, д. 8 к.1
  • 16 сентября: ул. Крупской, д. 8 к.2, д. 10 к.2
  • 17 сентября: ул. Крупской, д. 10
  • 18 сентября: ул. Крупской, д. 10 к.1, д. 12 к.2
  • 22 сентября: ул. Крупской, д. 12 к.1
  • 23 сентября: ул. Крупской, д. 14
  • 24 сентября: ул. Крупской, д. 14 к.1, д. 14 к.2
  • 25 сентября: ул. Крупской, д. 16
  • 29 сентября: ул. Крупской, д. 16 к.1, 18
  • 30 сентября: ул. Крупской, д. 18 к.1, 18а

Что проверяют специалисты

В ходе проверки сотрудники МУП «РМПТС» оценят состояние счётчика. В частности, они обратят внимание на:

  • целостность прибора и отсутствие механических повреждений;
  • наличие пломб (контрольных и антимагнитных) и их сохранность;
  • плотность прилегания стекла индикатора;
  • отсутствие трещин или лишних отверстий;
  • корректность отображения результатов измерений;
  • срок действия межповерочного интервала.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за дополнительной информацией по телефонам: +7(4912) 38-90-80 или +7(930) 880-55-24.

