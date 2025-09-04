Рязанцев предупредили о проверках счётчиков горячей воды

МУП «РМПТС» предупредил жителей Рязани о проведении контрольной проверки счётчиков горячего водоснабжения. В сентябре 2025 года специалисты будут работать на улице Крупской. Ниже — полный список адресов и дат.

График проверок счётчиков ГВС на сентябрь 2025 года

4 сентября: ул. Крупской, д. 5к.1, 5к.2

8 сентября: ул. Крупской, д. 9, 11, 13, 15/18

9 сентября: ул. Крупской, д. 2/14

10 сентября: ул. Крупской, д. 4

11 сентября: ул. Крупской, д. 8

15 сентября: ул. Крупской, д. 8 к.1

16 сентября: ул. Крупской, д. 8 к.2, д. 10 к.2

17 сентября: ул. Крупской, д. 10

18 сентября: ул. Крупской, д. 10 к.1, д. 12 к.2

22 сентября: ул. Крупской, д. 12 к.1

23 сентября: ул. Крупской, д. 14

24 сентября: ул. Крупской, д. 14 к.1, д. 14 к.2

25 сентября: ул. Крупской, д. 16

29 сентября: ул. Крупской, д. 16 к.1, 18

30 сентября: ул. Крупской, д. 18 к.1, 18а

Что проверяют специалисты

В ходе проверки сотрудники МУП «РМПТС» оценят состояние счётчика. В частности, они обратят внимание на:

целостность прибора и отсутствие механических повреждений;

наличие пломб (контрольных и антимагнитных) и их сохранность;

плотность прилегания стекла индикатора;

отсутствие трещин или лишних отверстий;

корректность отображения результатов измерений;

результатов измерений; срок действия межповерочного интервала.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за дополнительной информацией по телефонам: +7(4912) 38-90-80 или +7(930) 880-55-24.