Рязанцев предупредили о проверках счётчиков горячей воды

МУП «РМПТС» предупредил жителей Рязани о проведении контрольной проверки счётчиков горячего водоснабжения. В сентябре 2025 года специалисты будут работать на улице Крупской. Ниже — полный список адресов и дат.
График проверок счётчиков ГВС на сентябрь 2025 года
- 4 сентября: ул. Крупской, д. 5к.1, 5к.2
- 8 сентября: ул. Крупской, д. 9, 11, 13, 15/18
- 9 сентября: ул. Крупской, д. 2/14
- 10 сентября: ул. Крупской, д. 4
- 11 сентября: ул. Крупской, д. 8
- 15 сентября: ул. Крупской, д. 8 к.1
- 16 сентября: ул. Крупской, д. 8 к.2, д. 10 к.2
- 17 сентября: ул. Крупской, д. 10
- 18 сентября: ул. Крупской, д. 10 к.1, д. 12 к.2
- 22 сентября: ул. Крупской, д. 12 к.1
- 23 сентября: ул. Крупской, д. 14
- 24 сентября: ул. Крупской, д. 14 к.1, д. 14 к.2
- 25 сентября: ул. Крупской, д. 16
- 29 сентября: ул. Крупской, д. 16 к.1, 18
- 30 сентября: ул. Крупской, д. 18 к.1, 18а
Что проверяют специалисты
В ходе проверки сотрудники МУП «РМПТС» оценят состояние счётчика. В частности, они обратят внимание на:
- целостность прибора и отсутствие механических повреждений;
- наличие пломб (контрольных и антимагнитных) и их сохранность;
- плотность прилегания стекла индикатора;
- отсутствие трещин или лишних отверстий;
- корректность отображения результатов измерений;
- срок действия межповерочного интервала.
Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за дополнительной информацией по телефонам: +7(4912) 38-90-80 или +7(930) 880-55-24.