Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцев предупредили о появлении в соцсетях фейка якобы от военного комиссара региона

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Фото из Телеграм канала Рязанская область

В социальных сетях распространяется фейковый документ — якобы приказ военного комиссара Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram канале Рязанская область.

На документе нет подписи должностного лица. В фальшивке есть информация о запрете выезда за пределы города и района гражданам, находящимся в запасе, но не получившим повестки. В действительности такого запрета нет. Об этом говорил военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

Граждан призывают пользоваться только официальными источниками информации. Вопросы по мобилизации можно задать по горячей линии 122 или с помощью Telegram бота «Мобилизация. Рязанская область», где содержатся официальные сведения по текущей ситуации.

Рязанцев предупредили о появлении в соцсетях фейка якобы от военного комиссара региона
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