Рязанцев предупредили о новом недельном отключении газа

«Газпром межрегионгаз Рязань» предупредил жителей Рязанского района о новом планируемом отключении газа из-за ремонта на газораспределительной станции «Заборье».

Работы будут проводить сотрудники филиала «Газпром трансгаз Москва» Гавриловское ЛПУМГ. Из-за этого с 10 часов 18 августа до 9 часов 24 августа (с учётом повторных пусков) будет отключена подача газа.

Без газа останутся жители девяти населённых пунктов Рязанского района: Деулино, Заборье, Картаносово, Ласково, Ласковский, Лопухи, Передельцы, Приозерный, Требухино.Ранее сообщалось об отключении газа из-за ремонта на ГРС «Подвязье».