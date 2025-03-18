Полиция предупредила рязанцев о новой мошеннической схеме.

Мошенники представляются сотрудниками сотового оператора и звонят гражданам. Под предлогом продления договора на обслуживание номера злоумышленники просят сообщить код из СМС. На самом деле это код для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Получив код, преступники получают доступ к учетной записи, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта. В нем указывается номер, по которому необходимо позвонить для восстановления доступа.

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Указанный номер принадлежит мошенникам. Позвонив по нему, жертва попадает на схему с переводом денег на «безопасный счет».

Если вам поступил такой звонок — немедленно положите трубку!