Полиция предупредила рязанцев о новой мошеннической схеме.
Мошенники представляются сотрудниками сотового оператора и звонят гражданам. Под предлогом продления договора на обслуживание номера злоумышленники просят сообщить код из СМС. На самом деле это код для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Получив код, преступники получают доступ к учетной записи, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта. В нем указывается номер, по которому необходимо позвонить для восстановления доступа.
Указанный номер принадлежит мошенникам. Позвонив по нему, жертва попадает на схему с переводом денег на «безопасный счет».
Если вам поступил такой звонок — немедленно положите трубку!