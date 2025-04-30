Рязанцев предупредили о мошенниках, которые предлагают заменить прибор учета или провести его поверку. Отнеситесь к данному предложению с должной осмотрительностью.
Нужно помнить, что ответственность за соблюдение сроков поверки, замены индивидуального прибора учета несет собственник помещения. Только Вы контролируете, когда необходимо это сделать. Срок поверки приборов учета Вы можете увидеть в паспорте на счетчик и в платежном документе.
Сотрудники специализированных и ресурсоснабжающих организаций по вашей просьбе должны предъявить удостоверение, где указаны ФИО, должность, стоит печать и подпись руководителя компании.