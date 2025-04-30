Рязанцев предупредили о мошенниках, которые предлагают заменить прибор учета или провести его поверку. Отнеситесь к данному предложению с должной осмотрительностью.

Нужно помнить, что ответственность за соблюдение сроков поверки, замены индивидуального прибора учета несет собственник помещения. Только Вы контролируете, когда необходимо это сделать. Срок поверки приборов учета Вы можете увидеть в паспорте на счетчик и в платежном документе.

«Самый верный способ обезопасить себя – позвонить в свои управляющие компании для уточнения организации, выполняющей работы, или в специализированные газовые организации и уточнить информацию у диспетчера. Информация о всех проводимых проверках имеется заранее, если ее нет в управляющей компании – вероятность того, что к Вам постучались мошенники, чрезвычайно высока», – отметили в ГЖИ.

Сотрудники специализированных и ресурсоснабжающих организаций по вашей просьбе должны предъявить удостоверение, где указаны ФИО, должность, стоит печать и подпись руководителя компании.