Рязанцев предупредили о мошенничестве с поверкой счётчиков

Организация, ликвидированная в 2017 году, обязывает жителей Рязани поверить счётчики. Фальшивые предписания с требованием поверки или замены приборов учёта получили уже тысячи горожан. В ситуации разбиралась КП-Рязань.

На прошлой неделе в почтовых ящиках рязанцев появились извещения от некой организации «Метрологический Учет Приборов ЖКХ» или МУП ЖКХ. В них сообщалось об истечении срока эксплуатации приборов учёта 31.10.2022 года. В связи с этим жильцов обязывали записаться на поверку или замену счётчиков по телефону +7 (4912) 40-74-44.

По указанному номеру корреспонденту «КП-Рязань» оператор рассказала, что их организация называется ООО «ЖКХ СЕРВИС», а офис расположен по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе 25, стр. 2. Про МУП ЖКХ оператор затруднилась ответить. Сайта ООО «ЖКХ СЕРВИС» в интернете не нашлось. Из открытых источников «КП-Рязань» выяснила, что ООО «ЖКХ СЕРВИС» ликвидировано в 2017 году.

Журналисты издания написали заявление в полицию с просьбой изучить деятельность данных неустановленных лиц. По указанному в извещениях адресу на Куйбышевском шоссе никакой подобной организации не обнаружилось.

Целевой аудиторией мошенников являются люди пенсионного возраста. Люди старшего поколения, увидев «предписание», немедленно записываются на оказание услуг и платят деньги.

Будьте внимательны и предупредите о мошенничестве своих близких!

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram