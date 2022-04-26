Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды 26 апреля 

Во вторник, 26 апреля, в Рязани ожидается масштабное отключение холодной воды, сообщает «Водоканал».
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Отключение воды затронет следующие адреса.
С 09:00 до 17:00:
- Высоковольтная д. 5 корп.1, 7 корп.1
- Троллейбусный переулок д. 19, 21, 6
С 09:00 до 13:00:
- Дружная д. 2/14 — МБУДО ДШИ №3 (клуб)
- Качевская д. 16/1, 18, 18а, 20, 22, 24/2, 26/1
- Поселковая д. 3
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С 13:00 до 17:00:
- Качевская д. 34 корп.1, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36 корп.1, 34 к 4 стр. 1 (ЦТП-2)
- Поселковая д. 7, 7а — ГБУ РО Городская поликлиника №12
- Предзаводская д. 1/11, 2/9
С 09:00 до 17:00:
- Черновицкая д. 10, 6
С 09:00 до 13:00:
- Владимирская (Октябрьская) д. 10, 102, 104, 104а, 11, 110, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 32а — МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал №8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 6, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87 корп.3, 87, 87а, 88, 8а, 9, 93, 95 корп.10, 95 корп.11, 95 корп.21, 95 корп.22, 95 корп.24, 95 корп.25,
- Дунай (п. Солотча) д. 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15 корп.1, 15, 16, 17, 17а, 18, 19 б, 19, 19а лит а, 1а, 1б, 1в, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 3, 32, 33 корп.1, 33, 34, 37, 37а, 39 корп.1, 39, 3а, 3б, 3в, 4 корп.1, 4, 41 корп.1, 41, 43, 43а, 47, 5, 6, 9,
- Казанская (п. Солотча) д. 1, 10, 11, 12, 13 корп.1, 14 корп.1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40 корп.1, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 74, 8, 9
С 09:30 до 17:00:
- Островского, д. 18 корп.1, 20 корп.1, 22 корп.1, 26 корп.1
- Полетаева, д. 19 корп.1, 21, 23, 25 корп.1, 25
- Черновицкая, д. 5, 7 корп.1
- Островского, д.24а — МБДОУ Детский сад №71
- Черновицкая, д. 5 корп. 1 — МБДОУ Детский сад №87
С 09:35 до 17:00:
- Бирюзова д. 2 корп.1