Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды 24 и 25 мая

В Рязани вечером 24 мая и ночью 25 мая ожидается масштабное отключения холодной воды, сообщает «Водоканал».
С 17:00 24 мая по 05:30 25 мая воды не будет по адресам:
- Островского с д. 58 по д.128 (четная сторона) и с д. 67 по д.105 (нечетная сторона)
- Ленинского Комсомола д. 134/56
- Высоковольтная с д.27 по д.49 (нечетная сторона)
- Октябрьский городок с д.8 по д.16, с д.22 по д.32,с д.42 по д.52 (четная сторона) и с д.7 по д.17, с д.23 по д.27, д.41, с д.47 по д.53 (нечетная сторона)
- Строителей с д.1 по д.37 (нечетная сторона)
- 10-ая Линия с д.2 по д.50 (четная сторона) и с д.3 по д.39 (нечетная сторона)
- 11-ая Линия с д.4 по д.52 (четная сторона) и с д.3 по д.49 (нечетная сторона)
- 12-я Линия с д.2 по д.68 (четная сторона) и с д.1 по д.57 (нечетная сторона)
- 14-я Линия с д. 4 по д.64 (четная сторона) и с д.1 по д.47 (нечетная сторона)
- Осипенко с д.48 по д.94 (четная сторона) и с д. 45 по д.89 (нечетная сторона)
- 1-ый Новопавловский проезд с д.2 по д.24 (четная сторона) и с д.1 по д.25 (нечетная сторона)
- 2-ой Новопавловский проезд с д.2 по д.18 (четная сторона) и с д.1 по д.17 (нечетная сторона)
- 3-ий Новопавловский проезд с д. 2 по д.18 (четная сторона) и с д.1 по д.21 (нечетная сторона)
- 4-ый Новопавловский проезд с д.2 по д.12 (четная сторона) и с д.3 по д.17 (нечетная сторона)
- 5-ый Новопавловский проезд д.5, 7,9
- Новопавловская д.3 по д.21 (нечетная сторона)
- Шевченко с д. 52 по д.82 (четная сторона) и с д. 59 по д.95 (нечетная сторона)
- Татарская д.91Высоковольтная д.47- ГБУ РО Рязанский дом ребенка
- Высоковольтная д. 33 корп.2-дет. сад №102ЦТП/котельные – Высоковольтная д. 33А лит А, 37А
- Октябрьский городок д.7А, 41Г, 45
- Шевченко д.93А
Подача холодной воды будет снижена по адресам:
- Островского с д.44 по д.54 (четная сторона) и с д. 39 по д.65 (нечетная сторона)
- Ленинского Комсомола с д.102 по д.146 (четная сторона) и с д.83 по д.141 (нечетная сторона)
- 9-ая Линия с д.2 по д.32 (четная сторона) и с д.3 по д.19 (нечетная сторона)
- Стройкова с д.88 по д.94 (четная сторона) и с д. 63 по д. 77 (нечетная сторона) Гоголя с д.50 по д.58 (четная сторона) и с д.47, 49 (нечетная сторона)
- Керамзавод с д.1 по д.37 (нечетная сторона) и с д.2 по д.38 (четная сторона)
- Октябрьский городок д.19, 21, с д.33 по д.43, д.123 (нечетная сторона) и с д.36 по д. 40 (четная сторона)
- Стройкова д.96- ГБУ РО ОККД
- Стройкова д.85-ГБУ РО ГКСБСМП
- Стройкова д. 79/51-ГБУ РО ГК Род. дом №2
- Стройкова д.65 корп.2 – дет. сад №85
- Островского д.44 корп.2 – дет. сад №80
- Ленинского Комсомола д.106 – дет. сад №80
- Островского д.44 корп1 – дет. сад №88
- Октябрьский гор., д.33а – дет. сад №24
- Керамзавода д.25 А – дет. сад №29
- ЦТП/котельная – Ленинского Комсомола д.85 В, 108А, 76А
- Керамзавод д.21А
- Троллейбусный переулок д.6А
- Гоголя д.52А
Подвоз технической воды организуют по адресам: ул. Высоковольтная д.41к1 с 17:00 до 01:00; ул. Стройкова д.79/51 с 17:00 до 06:00.