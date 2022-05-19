Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды 24 и 25 мая

В Рязани вечером 24 мая и ночью 25 мая ожидается масштабное отключения холодной воды, сообщает «Водоканал».

С 17:00 24 мая по 05:30 25 мая воды не будет по адресам:

Островского с д. 58 по д.128 (четная сторона) и с д. 67 по д.105 (нечетная сторона)

Ленинского Комсомола д. 134/56

Высоковольтная с д.27 по д.49 (нечетная сторона)

Октябрьский городок с д.8 по д.16, с д.22 по д.32,с д.42 по д.52 (четная сторона) и с д.7 по д.17, с д.23 по д.27, д.41, с д.47 по д.53 (нечетная сторона)

Строителей с д.1 по д.37 (нечетная сторона)

10-ая Линия с д.2 по д.50 (четная сторона) и с д.3 по д.39 (нечетная сторона)

11-ая Линия с д.4 по д.52 (четная сторона) и с д.3 по д.49 (нечетная сторона)

12-я Линия с д.2 по д.68 (четная сторона) и с д.1 по д.57 (нечетная сторона)

14-я Линия с д. 4 по д.64 (четная сторона) и с д.1 по д.47 (нечетная сторона)

Осипенко с д.48 по д.94 (четная сторона) и с д. 45 по д.89 (нечетная сторона)

1-ый Новопавловский проезд с д.2 по д.24 (четная сторона) и с д.1 по д.25 (нечетная сторона)

2-ой Новопавловский проезд с д.2 по д.18 (четная сторона) и с д.1 по д.17 (нечетная сторона)

3-ий Новопавловский проезд с д. 2 по д.18 (четная сторона) и с д.1 по д.21 (нечетная сторона)

4-ый Новопавловский проезд с д.2 по д.12 (четная сторона) и с д.3 по д.17 (нечетная сторона)

5-ый Новопавловский проезд д.5, 7,9

Новопавловская д.3 по д.21 (нечетная сторона)

Шевченко с д. 52 по д.82 (четная сторона) и с д. 59 по д.95 (нечетная сторона)

Татарская д.91Высоковольтная д.47- ГБУ РО Рязанский дом ребенка

Высоковольтная д. 33 корп.2-дет. сад №102ЦТП/котельные – Высоковольтная д. 33А лит А, 37А

Октябрьский городок д.7А, 41Г, 45

Шевченко д.93А

Подача холодной воды будет снижена по адресам:

Островского с д.44 по д.54 (четная сторона) и с д. 39 по д.65 (нечетная сторона)

Ленинского Комсомола с д.102 по д.146 (четная сторона) и с д.83 по д.141 (нечетная сторона)

9-ая Линия с д.2 по д.32 (четная сторона) и с д.3 по д.19 (нечетная сторона)

Стройкова с д.88 по д.94 (четная сторона) и с д. 63 по д. 77 (нечетная сторона) Гоголя с д.50 по д.58 (четная сторона) и с д.47, 49 (нечетная сторона)

Керамзавод с д.1 по д.37 (нечетная сторона) и с д.2 по д.38 (четная сторона)

Октябрьский городок д.19, 21, с д.33 по д.43, д.123 (нечетная сторона) и с д.36 по д. 40 (четная сторона)

Стройкова д.96- ГБУ РО ОККД

Стройкова д.85-ГБУ РО ГКСБСМП

Стройкова д. 79/51-ГБУ РО ГК Род. дом №2

Стройкова д.65 корп.2 – дет. сад №85

Островского д.44 корп.2 – дет. сад №80

Ленинского Комсомола д.106 – дет. сад №80

Островского д.44 корп1 – дет. сад №88

Октябрьский гор., д.33а – дет. сад №24

Керамзавода д.25 А – дет. сад №29

ЦТП/котельная – Ленинского Комсомола д.85 В, 108А, 76А

Керамзавод д.21А

Троллейбусный переулок д.6А

Гоголя д.52А

Подвоз технической воды организуют по адресам: ул. Высоковольтная д.41к1 с 17:00 до 01:00; ул. Стройкова д.79/51 с 17:00 до 06:00.