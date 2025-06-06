Рязанцев предупредили о комплексных рейдах ГИБДД

Сегодня и в предстоящие выходные в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства утром 6 июня.

Автоинспекторы в ходе ежедневного надзора за дорожным движением продолжают выявлять водителей, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения.

В пятницу и в выходные дни планируется проведение мероприятий, направленных на пресечение различных нарушений ПДД.

Жителей Рязани и области просят сообщать о нарушениях, допущенных водителями, по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции.