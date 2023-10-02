Рязанцев предупредили о густом тумане утром 2 октября

Утром 2 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

-помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.