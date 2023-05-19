Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре вечером 19 мая

До конца суток 19 мая в отдельных районах Рязанской области ожидаются грозы с усилением ветра до 12-17 метров в секунду. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
Гроза представляет собой опасное природное явление, которое может привести к серьезным последствиям.
Вот некоторые из них:
- Повреждения зданий и сооружений: во время грозы возможно повреждение электрических проводов, линий связи и электропередач, что может привести к обесточиванию.
- Разряды молний: во время грозы молнии могут поразить людей и животных.
- Ущерб имуществу: во время грозы возможны повреждения автомобилей, домов и другого имущества.
- Нарушение работы электронных устройств: во время грозы электронные устройства могут выйти из строя из-за скачков напряжения.
Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
- Избегайте открытых пространств и высоких мест.
- Находясь в помещении, закройте окна и двери.
- Не пользуйтесь электроприборами и отключите зарядные устройства мобильных телефонов.
- Если вы находитесь на улице, держитесь подальше от металлических предметов.