Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре вечером 19 мая

До конца суток 19 мая в отдельных районах Рязанской области ожидаются грозы с усилением ветра до 12-17 метров в секунду. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Гроза представляет собой опасное природное явление, которое может привести к серьезным последствиям.

Вот некоторые из них:

Повреждения зданий и сооружений: во время грозы возможно повреждение электрических проводов, линий связи и электропередач, что может привести к обесточиванию. Разряды молний: во время грозы молнии могут поразить людей и животных. Ущерб имуществу: во время грозы возможны повреждения автомобилей, домов и другого имущества. Нарушение работы электронных устройств: во время грозы электронные устройства могут выйти из строя из-за скачков напряжения.

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: