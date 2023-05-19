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Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре вечером 19 мая

7info
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

До конца суток 19 мая в отдельных районах Рязанской области ожидаются грозы с усилением ветра до 12-17 метров в секунду. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Гроза представляет собой опасное природное явление, которое может привести к серьезным последствиям.

Вот некоторые из них:

  1. Повреждения зданий и сооружений: во время грозы возможно повреждение электрических проводов, линий связи и электропередач, что может привести к обесточиванию.
  2. Разряды молний: во время грозы молнии могут поразить людей и животных.
  3. Ущерб имуществу: во время грозы возможны повреждения автомобилей, домов и другого имущества.
  4. Нарушение работы электронных устройств: во время грозы электронные устройства могут выйти из строя из-за скачков напряжения.

Рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Избегайте открытых пространств и высоких мест.
  2. Находясь в помещении, закройте окна и двери.
  3. Не пользуйтесь электроприборами и отключите зарядные устройства мобильных телефонов.
  4. Если вы находитесь на улице, держитесь подальше от металлических предметов.

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