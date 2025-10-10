Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от имени зампредов правительства 

В Рязанской области зафиксированы случаи получения фейковых сообщений якобы от зампредов регионального правительства.

По данным региональной опергруппы, злоумышленники создают чаты в мессенджерах, куда добавляют рязанцев и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания. Жертва, переходя по ссылке, попадает на фишинговый сайт, с помощью которого преступники крадут логины, пароли и данные банковских карт.

В групповом чате может быть несколько аккаунтов-двойников под видом коллег/знакомых.

Опергруппа дала советы, как вычислить двойника. Обычно у вас с ним нет истории переписки, номер телефона скрыт, хотя фото и данные абонента могут совпадать с реальными людьми. Аккаунт мошенника зарегистрирован на другой номер, поэтому не отображается в списке ваших контактов.

Рязанцев призывают не переходить по ссылкам и не разглашать личных данных. Для проверки стоит позвонить написавшему вам человеку и задать вопрос, на который не может знать ответ посторонний.