Рязанцев предупредили о фальсифицированных овощах из Ростовской области

На территории России, в том числе в Рязанской области, могут продавать овощи, не соответствующей гигиеническим требованиям. Об этом предупреждает рязанский Роспотребнадзор.

Речь о плодоовощной продукции производства ИП Мурадов Г. Т.о. из города Аксай Ростовской области. Предприниматель, по имеющейся в Управлении информации, прекратил деятельность в декабре 2023 года. Если на маркировке указан этот изготовитель, значит, перед потребителем фальсифицированная продукция, производимая «предприятием-призраком».

Рязанцев просят сообщать о фактах нахождения в обороте вышеуказанной продукции. Обратиться можно в управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: г.Рязань, ул.Островского, д.51А.