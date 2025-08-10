Рязанцев предупредили о болотных совах, которые сидят на дорогах по ночам. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина.
Английское название болотной совы — Short-eared Owl, буквально «короткоухая сова».
Совы часто сидят на обочинах или прямо на проезжей части, учатся охотиться. В свете фар птицы подпускают людей очень близко — можно разглядеть ярко-жёлтые глаза и еле заметные перьевые ушки. Совы могут показаться неуклюжими, пролетают прямо над машинами или сталкиваются с лобовым стеклом.
Если вы нашли раненую сову на дороге:
— Аккуратно посадите птицу в коробку (без резких движений).
— Не кормите её и не давайте воду!
— Свяжитесь с МЧС или обратитесь в Рязанский клуб «Птицы» для передачи птицы специалистам.