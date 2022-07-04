Рязанцев предостерегают от купания в фонтанах

Рязанцев предупредили об опасности купания в фонтанах.
Причины, почему купание в фонтанах опасно, называет портал Рязань ВКонтакте со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Фонтаны — это прежде всего элемент благоустройства, они увлажняют воздух и не предназначены для купания.
Вода в фонтане не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах. В тёплой воде активно размножаются микроорганизмы.
Купаясь в фонтане, можно подхватить кишечную или респираторную инфекцию, конъюктивит.
В фонтанах купаются бездомные собаки, которые могут распространять инфекции.
Также есть риск травмироваться при купании в фонтане — в нём могут торчать насосы, трубопроводы и светильники.