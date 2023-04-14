Рязанцев познакомят с историей и развитием гончарного промысла

18 мая 2023 года в 16:00 в ГБУК Рязанской области «Рязанский художественный музей» состоится творческая встреча с Ириной Владиславовной Захаровой – кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Мероприятие пройдет в рамках музейно-образовательного проекта «КЕРАМИКА. СИЛА 4 СТИХИЙ» для семейной аудитории. Проект направлен на знакомство с мировой культурой и искусством, изучение традиций гончарного промысла, историческое, патриотическое, художественное и эстетическое воспитание.

В рамках проекта запланировано проведение тематических экскурсий в Рязанском художественном музее и Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, на фабрике скопинской художественной керамики, знакомство с интересными экспонатами из музейных коллекций «Керамика», мастер-классов по гончарному делу, творческих встреч с историками и археологами, искусствоведами и музейными специалистами.

Проект инициирован ГБУК Рязанской области «Рязанский художественный музей» по итогам изучения коллекции керамики, в состав которой входит скопинская керамика (образцы НИИХП, авторская и народная керамика), также коллекция включает произведения мастеров балхарской керамики и образцы китайской керамики XX в. Цель проекта – знакомство с историей и развитием гончарного промысла.

Возрастное ограничение 6+