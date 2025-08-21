Четверг, 21 августа, 2025
17.3 C
Рязань
Транспорт и дороги

Рязанцев попросили убрать транспорт с парковки и дороги у вокзала Рязань-2

Алексей Самохин

В связи с выполнением работ по благоустройству привокзальной площади станции Рязань-2, площади Димитрова, сквера Трудовой Доблести и Чкаловского сквера автомобилистов просят освободить от парковки частного транспорта участок дороги по ул. Вокзальной от пересечения с ул. Чкалова до пересечения с Первомайским проспектом, привокзальную площадь станции Рязань-2 и площадь Димитрова, а также участок дороги вдоль Чкаловского сквера с 00:00 до 18:00 22 августа.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.

Последние новости

Общество

В Рязани отремонтируют здание Сбербанка на улице Маяковского

После ремонта в здании планируется разместить объекты государственного и муниципального управления.
Транспорт и дороги

Прокуратура выявила нарушение при ремонте дороги к Брыкину Бору

Оказалось, что уровень асфальтового полотна занижен относительно обочины, что приводит к скоплению дождевой воды.
Происшествия

Пострадавших во время ЧП в Шиловском районе стало больше

По состоянию на 21 августа в результате чрезвычайного происшествия в Шиловском районе Рязанской области погибли 26 человек. Ещё 33 человека находятся на стационарном лечении
Новости Касимова

В Касимовском округе проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году

По итогам проверки все школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации. Нарушений и недостатков не выявлено.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.
Новости России

Для российских пользователей расширится выбор предустановленных приложений

Помимо Госуслуг, «Яндекс. Браузера», ВКонтакте, 2ГИС и других полезных приложений, в него вошёл национальный мессенджер Max.
Общество

Ветеран СВО Алексей Матасов назначен префектом Солотчи в Рязани после участия в программе«Герои62»

В Рязани офицер-десантник, ветеран специальной военной операции Алексей Матасов, принявший участие в программе «ГЕРОИ62», приступил к новой ответственной должности – префекту района Солотча.
Новости России

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ могут дожать группировку ВСУ в Донбассе

Если Вооружённые силы РФ освободят Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, то группировка ВСУ в Славянске и Краматорске окажется в «тисках».