Рязанцев попросили убрать транспорт с парковки и дороги у вокзала Рязань-2

В связи с выполнением работ по благоустройству привокзальной площади станции Рязань-2, площади Димитрова, сквера Трудовой Доблести и Чкаловского сквера автомобилистов просят освободить от парковки частного транспорта участок дороги по ул. Вокзальной от пересечения с ул. Чкалова до пересечения с Первомайским проспектом, привокзальную площадь станции Рязань-2 и площадь Димитрова, а также участок дороги вдоль Чкаловского сквера с 00:00 до 18:00 22 августа.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.