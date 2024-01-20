Рязанцев обзванивают ложные представители сотовых операторов

В Рязанской области фиксируется рост числа звонков мошенников, представляющихся сотрудниками операторов сотовой связи, сообщает сайт регионального УМВД.

Звонящие заявляют рязанцам, что срок действия их сим-карты заканчивается. Для продления необходимо продиктовать код, полученный в СМС-сообщении.

В итоге мошенники получают доступ к мобильному банку граждан и снимают деньги.

Также зафиксированы случаи, когда граждане давали злоумышленникам своим паспортные данные, на них оформлялись онлайн-кредиты.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным действиям.

Правоохранители предупреждают: сми-карты не имеют срока годности, продлевать их не нужно.