Суббота, 20 января, 2024
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Рязанцев обзванивают ложные представители сотовых операторов

7info
Image by nensuria on Freepik
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В Рязанской области фиксируется рост числа звонков мошенников, представляющихся сотрудниками операторов сотовой связи, сообщает сайт регионального УМВД.

Звонящие заявляют рязанцам, что срок действия их сим-карты заканчивается. Для продления необходимо продиктовать код, полученный в СМС-сообщении.

В итоге мошенники получают доступ к мобильному банку граждан и снимают деньги.

Также зафиксированы случаи, когда граждане давали злоумышленникам своим паспортные данные, на них оформлялись онлайн-кредиты.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным действиям.

Правоохранители предупреждают: сми-карты не имеют срока годности, продлевать их не нужно.

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