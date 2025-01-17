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Изображение от Drazen Zigic на Freepik
Общество

Рязанцев начали пугать парацетамолом

Алексей Самохин

Рязанцев начали пугать парацетамолом, сообщает региональная опергрыппа.

В мессенджеры в WhatsApp рассылают сообщения о якобы смертельно опасном зарубежном парацетамоле. Суть страшилки: пять дней человек пьет препарат, на шестой день умирает.

В опергруппе напомнили, что Федеральным законом от 12.04.2010 года «Об обращении лекарственных средств» предусмотрено, что розничная продажа лекарственных средств допускается только в аптечных учреждениях.

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Государственному контролю качества, эффективности, безопасности подлежат абсолютно все лекарственные средства, как российского производства, так и ввозимые на территорию Российской Федерации.

Покупайте лекарства в аптеках и берегите свое психическое здоровье!

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