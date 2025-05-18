Рязанцев могут оштрафовать за неправильный выгул собак

За нарушение правил выгула домашних животных граждане России, в том числе и жители Рязани, могут быть оштрафованы на сумму до 3 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В России действуют требования к содержанию домашних животных, установленные статьёй 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В частности, закон требует, чтобы во время выгула обеспечивалась безопасность окружающих, других животных, а также сохранность имущества физических и юридических лиц.

По словам Соловьёва, при выгуле домашних животных (за исключением собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения) необходимо соблюдать правила.

Собак надо выгуливать на отведённой для этого территории, убирая за ними продукты жизнедеятельности. Кроме того, хозяин должен контролировать гуляющее животное. Правда, специальные площадки для выгула собак есть не во всех местах, поэтому рязанцы часто гуляют с питомцами во дворах жилых домов.

Потенциально опасную собаку нельзя выгуливать без намордника и поводка, независимо от места.

Исключение допускается только в случае, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу на праве собственности или ином законном основании. На входе на такую территорию должна быть предупреждающая надпись о наличии потенциально опасной собаки.

Перечень пород, относящихся к потенциально опасным, утверждён Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974.

За несоблюдение этих требований предусмотрены следующие меры административной ответственности:

для граждан — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей;

для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей;

для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.

Согласно гражданскому законодательству, домашнее животное считается имуществом гражданина. Поэтому за вред, причинённый животным, ответственность несёт его владелец. Это может быть:

компенсация морального ущерба (если, например, животное кого-то напугало),

возмещение материального ущерба (если пострадало имущество или здоровье),

упущенная выгода пострадавшей стороны.

Если же владелец собаки умышленно натравил её на человека, он может понести уголовную ответственность по статьям УК РФ — в зависимости от тяжести последствий, добавил Соловьёв.