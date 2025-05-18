Воскресенье, 18 мая, 2025
13.9 C
Рязань
Изображение от prostooleh на Freepik
Изображение от prostooleh на Freepik
Новости РоссииЭкология, природа, животные

Рязанцев могут оштрафовать за неправильный выгул собак

Алексей Самохин

За нарушение правил выгула домашних животных граждане России, в том числе и жители Рязани, могут быть оштрафованы на сумму до 3 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В России действуют требования к содержанию домашних животных, установленные статьёй 13 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В частности, закон требует, чтобы во время выгула обеспечивалась безопасность окружающих, других животных, а также сохранность имущества физических и юридических лиц.

По словам Соловьёва, при выгуле домашних животных (за исключением собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения) необходимо соблюдать правила.

Собак надо выгуливать на отведённой для этого территории, убирая за ними продукты жизнедеятельности. Кроме того, хозяин должен контролировать гуляющее животное. Правда, специальные площадки для выгула собак есть не во всех местах, поэтому рязанцы часто гуляют с питомцами во дворах жилых домов.

Потенциально опасную собаку нельзя выгуливать без намордника и поводка, независимо от места.

Исключение допускается только в случае, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей её владельцу на праве собственности или ином законном основании. На входе на такую территорию должна быть предупреждающая надпись о наличии потенциально опасной собаки.

Перечень пород, относящихся к потенциально опасным, утверждён Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974.

За несоблюдение этих требований предусмотрены следующие меры административной ответственности:

для граждан — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей;

для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей;

для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.

Согласно гражданскому законодательству, домашнее животное считается имуществом гражданина. Поэтому за вред, причинённый животным, ответственность несёт его владелец. Это может быть:

компенсация морального ущерба (если, например, животное кого-то напугало),

возмещение материального ущерба (если пострадало имущество или здоровье),

упущенная выгода пострадавшей стороны.

Если же владелец собаки умышленно натравил её на человека, он может понести уголовную ответственность по статьям УК РФ — в зависимости от тяжести последствий, добавил Соловьёв.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Самые читаемые материалы

Новости мира

Стало понятно, почему Эрдоган схватил Макрона за палец

По словам парламентария, когда Эрдоган взял Макрона за палец и долго не отпускал, он тем самым выразил своё отношение не только к самому французскому лидеру, но и к Европейскому союзу в целом.
Новости мира

Шарий: Зеленский позволил себе крайне неудачную шутку про Путина

Владимир Зеленский крайне неудачно пошутил про президента Владимира Путина...
Новости России

Эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы

Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований.
Новости России

В РПЦ прокомментировали идею налога для бездетных мужчин старше 40 лет

Нужно говорить не о налоге на бездетных, а о налоговых преференциях для тех, у кого есть дети
Новости мира

«У нее был шок»: подруга рассказала о состоянии искалеченной в Дубае модели с Украины

С марта по май украинская модель Мария Ковальчук, покалеченная...

Последние новости

Новости России

Всё в огне: российские «Герани» мощно ударили по аэродрому ВСУ

В ночь на воскресенье, 18 мая, российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в населённом пункте Васильков Киевской области.
Интересное

Сколько раз вам суждено выйти замуж, подскажет нумерология. Что нужно делать…

Удовлетворить ваше любопытство поможет нумерология. Именно эта эзотерическая система утверждает, что между цифрами и реальностью есть связь.
Новости мира

Азаров предложил простой план прекращения конфликта на Украине

По его мнению, главное для этого — сменить власть в стране.
Новости России

Мединский объяснил, почему Хрущёв передал Крым Украине

По его словам, Хрущев висел на волоске, для него был важен каждый голос, особенно украинских начальников.
Кино и ТВ

Внучка Олега Янковского снимется в голливудском фильме о переговорах по Украине

Главную роль сыграет внучка ещё одной легенды — Элвиса Пресли — Райли Кио.
Новости России

Названы нарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Самыми распространёнными правонарушениями на дачных участках остаются засорение территории сорняками и мусором, нарушение правил противопожарной безопасности...
Новости России

Эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы

Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований.
Происшествия

Молодой водитель пострадал в серьёзном ДТП в центре Рязани

В субботу, 17 мая, в 19 часов у дома № 81 на улице Свободы 21-летний рязанец не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112 и врезался в столб.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.