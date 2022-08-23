Рязанцев и гостей города приглашают на спортивные мероприятия по случаю 927-летия Рязани

Программу состязаний представило управление по физической культуре и массовому спорту.

25-26 августа в 17 часов на базе СШ «Золотые купола», СШОР «ЦСК», Рязанского государственного медицинского университета состоится Спартакиада трудящихся города Рязани. Виды спорта: лёгкая атлетика, баскетбол 3х3, гиревой спорт, мини-футбол, плавание, настольный теннис и дартс.

26 августа на стадионе «Спартак» в 18 часов начнётся традиционная матчевая встреча по футболу между сборными командами правительства Рязанской области и администрации Рязани.

28 августа в 10 часов в Лесопарке на площадках ЦУС «Под Мостом» стартует чемпионат города по баскетболу. Об этом сообщает Телеграм канал городской мэрии.

Возрастное ограничение 12+