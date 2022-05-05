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Четверг, 5 мая, 2022

Рязанцам запретили запускать квадрокоптеры на 9 мая

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Рязанцам запретили запускать квадрокоптеры на 9 мая

Александр Ильин

В Рязани на 9 мая запретили использовать квадрокоптеры в местах массовых мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

«В период празднования 77-й годовщины Победы запрещается использование квадрокоптеров в местах проведения мероприятий с массовым участием граждан», — говорится в сообщении.

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Обращение о запрете использования дронов поступило в адрес администрации Рязани от полиции региона.

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