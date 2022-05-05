Рязанцам запретили запускать квадрокоптеры на 9 мая

В Рязани на 9 мая запретили использовать квадрокоптеры в местах массовых мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
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Обращение о запрете использования дронов поступило в адрес администрации Рязани от полиции региона.
В Рязани на 9 мая запретили использовать квадрокоптеры в местах массовых мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
Обращение о запрете использования дронов поступило в адрес администрации Рязани от полиции региона.
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