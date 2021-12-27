В понедельник, 27 декабря, рязанцам вручили премии имени академика Срезневского. Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве, её провела первый зампред Анна Рослякова.

Лауреатами премии стали те, чьи работы направлены на внедрение практических разработок в сфере воспитания и образования детей, развитие системы краеведческой и патриотической работы с молодёжью, отечественного языковедения, сохранение статуса русского языка и его популяризации, исследование жизни и творчества Срезневского.

В 2021 году премий имени академика И.И. Срезневского – выдающегося ученого-слависта, первого в России доктора славяно-русской филологии, удостоены:

доктор филологических наук, профессор кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Федосеева (первая премия),

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина Игорь Хрусталев (вторая премия);

учитель русского языка и литературы многопрофильной школы № 17 им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова г. Рязани Наталья Добедина (вторая премия);

студентки РГУ им. С.А. Есенина Александра Демидова и Мария Малышева (третья премия);

ученица школы № 47 г. Рязани Екатерина Тохтамышева (третья премия).

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Также Рослякова отметила, что в завершение года принято подводить итоги, которые для Рязанской области стали значительными, в том числе благодаря неравнодушным и ответственным людям, таким, как участники церемонии.

— Невозможно недооценить шефскую помощь, которая оказывается образовательным учреждениям региона. Дети заслуживают одинаковых условий для получения образования, воспитания независимо от того, где они живут и обучаются. Благодарю вас за то, что помогаете и поддерживаете сельские и городские школы, детские сады, даете дополнительные возможности для улучшения их материально-технического обеспечения, организуете для детей экскурсии по местам боевой славы, делаете другие важные шаги. Уверена, что это самым положительным образом отразится на дальнейшей жизни ребят, — отметила она.

Дипломами и памятными медалями областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования отмечены:

ООО «Промтехнология» (завод шефствует над школой № 2 г. Скопина), ООО «Рассвет» (предприятие сотрудничает с Захаровской школой № 2), ОАО «Саста» (сотрудничает с детским садом № 8 г. Сасова), ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА» (помогает детсаду № 5 г. Касимова) и ООО «Канц-62» (шефствует над детским садом № 1 р.п. Шилово). В настоящее время 83% школ, детских садов, учреждений СПО в Рязанской области имеют шефские организации.