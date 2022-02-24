Рязанцам вручили государственные и региональные награды в правительстве

24 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил государственные и региональные награды добившимся больших успехов в профессиональной деятельности рязанцам.

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Глава региона поздравил собравшихся с присуждением высоких наград, получили их представители разных сфер. Среди них, к примеру, работники медицины, которые вносят большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

– Их самоотверженный труд отмечен почетной грамотой и благодарностью Президента РФ. Хочу выразить благодарность и тем, кто получает высокие награды, и тем, кто продолжает на своих местах бороться за жизни пациентов, – сказал Любимов.

Глава региона также отметил слаженную работу рязанских аграриев и высокие достижения представителей промышленности.

– Чтобы обеспечить достойные темпы развития экономики, сейчас на наших предприятиях и в аграрном секторе, и в промышленности, внедряются инновационные технологии, ведутся научные разработки. Все усилия направлены на повышение обороноспособности страны, на развитие экспортного потенциала региона и реализацию инвестиционных проектов, – отметил глава региона.

26 человек, в том числе работники культуры и искусства, были отмечены государственными и региональными наградами, присвоены почетные звания. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена заместителю генерального директора конструкторского бюро «Глобус» Юрию Заводчикову. Почетное звание «Заслуженный деятель наук РФ» присвоено заведующему кафедрой нормальной физиологии РязГМУ имени Академика И.П. Павлова Михаилу Лапкину. Несколько человек удостоены почетного знака «За заслуги перед Рязанской областью» и памятного знака «За наивысшие достижения».