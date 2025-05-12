Рязанцам увеличат пенсии в 2026 году в два этапа

В следующем году пенсионные выплаты по всей России будут скорректированы в несколько этапов. Как заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью NEWS.ru, ожидается два этапа индексации: первоначальное повышение пенсий запланировано на февраль, дополнительное — на апрель. Предполагаемый уровень индексации составит 4% и 2,3%.

Первый перерасчёт рязанцам стоит ожидать уже 1 февраля. Пенсия увеличится с учётом годовой инфляции. Второй — 1 апреля, индексация будет оосновываться на динамике увеличения фонда заработной платы. Данный подход, по словам парламентария, позволит точнее учитывать макроэкономические изменения.

Окончательные параметры повышения пенсий будут утверждены после анализа статистики по инфляции и темпам развития экономики, рассказал депутат. Чаплин подчеркнул, что итоговые значения могут отличаться от предварительных расчётов в зависимости от фактических показателей инфляции.