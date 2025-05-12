Понедельник, 12 мая, 2025
9.6 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Общество

Рязанцам увеличат пенсии в 2026 году в два этапа

Валерия Мединская

В следующем году пенсионные выплаты по всей России будут скорректированы в несколько этапов. Как заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью NEWS.ru, ожидается два этапа индексации: первоначальное повышение пенсий запланировано на февраль, дополнительное — на апрель. Предполагаемый уровень индексации составит 4% и 2,3%.

Первый перерасчёт рязанцам стоит ожидать уже 1 февраля. Пенсия увеличится с учётом годовой инфляции. Второй — 1 апреля, индексация будет оосновываться на динамике увеличения фонда заработной платы. Данный подход, по словам парламентария, позволит точнее учитывать макроэкономические изменения.

Окончательные параметры повышения пенсий будут утверждены после анализа статистики по инфляции и темпам развития экономики, рассказал депутат. Чаплин подчеркнул, что итоговые значения могут отличаться от предварительных расчётов в зависимости от фактических показателей инфляции.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.