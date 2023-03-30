Рязанцам стало проще получить госуслуги с новым сайтом МФЦ

С 30 марта запущен новый официальный сайт МФЦ Рязанской области. Теперь рязанцам стало проще получить госуслуги. Об этом пишет ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова.

На новом сайте – вся необходимая информация по услугам и работе центров, новости об интересных мероприятиях и проектах в МФЦ.

При разработке сайта учитывали пожелания заявителей, сотрудников, а также опыт других регионов. Оптимизирована навигация на портале. Дизайн обновлён по фирменному стилю «Мои документы», доработана интеграция с системами МФЦ Рязанской области.

Новый сайт Юлия Швакова назвала ещё одним важным шагом к повышению качества и оперативности работы сети МФЦ.