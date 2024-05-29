Среда, 29 мая, 2024

Рязанцам стали приходить штрафы за непристёгнутый ремень

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани после окончания тестового периода официально заработали камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень, сообщает ГТРК «Ока».

По данным СМИ, всего в Рязанской области установлено 32 подобные камеры, штрафы с них будут приходить автоматически, также как и за превышение скорости.

На 29 мая зафиксировано 300 таких нарушений.

По словам Игоря Харчикова, замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений первые штрафы датированы 23 мая. Пока фиксируются только непристёгнутые водители, но затем камеры настроят и на пассажиров.

Выписанные штрафы сначала проверяются людьми, а затем приходят нарушителям.

— В нашем регионе на 3-4 день после предобработки нарушений мы выносим постановления. Сейчас, летом, чуть срок увеличивается, поскольку трафик очень большой, нарушений много, — рассказал Харчиков.

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