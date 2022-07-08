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Рязанцам сообщили в новой схеме мошенничества

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Мошенники начали звонить людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.

Мошенники могут использовать разные легенды: сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера. Независимо от причины звонка цель мошенников — либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно.

Если вам позвонили с такими предложениями, прервите разговор. Самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте. Больше о популярных среди мошенников схемах и о том, как противостоять им, можно узнать в специальном разделе на сайте Банка России.

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