Рязанцам сообщили в новой схеме мошенничества

Мошенники начали звонить людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.

Мошенники могут использовать разные легенды: сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера. Независимо от причины звонка цель мошенников — либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно.

Если вам позвонили с такими предложениями, прервите разговор. Самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте. Больше о популярных среди мошенников схемах и о том, как противостоять им, можно узнать в специальном разделе на сайте Банка России.