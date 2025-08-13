Среда, 13 августа, 2025
Рязань
Рязанцам сообщили об опасной погоде 13 августа 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Погода в среду, 13 августа, в Рязани и области будет потенциально опасной. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. 

По данным синоптиков, сегодня днём в регионе местами ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут ливни с градом. Скорость ветра усилится порывами до  12-17 м/с. 

Особенно внимательными стоит быть водителям на дорогах — видимость уменьшится до 200-500 метров. 

МЧС призывает рязанцев ограничить время нахождения на улице, не стоять под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач. 

На случай отключения электричества приготовьте фонарик, не пользуйтесь открытым огнём.

