Рязанцам рассказали, куда обращаться в случае отключения света в непогоду

В Рязанской области 10 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия. Гроза, ливни, град, ветер до 20 м/с придут на территорию региона. «Рязаньэнерго» сообщило, что готово к непогоде.

Устранять последствия непогоды готовы 110 бригад «Рязаньэнерго»: 338 энергетиков и 169 единиц спецтехники. Для электроснабжения инфраструктурных объектов подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через мобильное приложение «Есть свет!» и онлайн-сервисы компании: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).